Глава "КамАЗа" Когогин предложил МВД провести проверку китайских грузовиков

Глава "КамАЗа" Сергей Когогин предложил привлечь МВД к проверке китайских грузовиков. Причина — схема, при которой новые машины массово регистрируют как подержанные после снятия ограничений на продажу, сообщил в своем Tlegram-канале главред "За рулем" Максим Кадаков.