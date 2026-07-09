Глава "КамАЗа" Когогин предложил МВД провести проверку китайских грузовиков

Глава "КамАЗа" Сергей Когогин предложил привлечь МВД к проверке китайских грузовиков. Причина — схема, при которой новые машины массово регистрируют как подержанные после снятия ограничений на продажу, сообщил в своем Tlegram-канале главред "За рулем" Максим Кадаков.
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