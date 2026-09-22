Запретный плод Востока: любовь, против которой восстали два могущественных клана

Ветер, спускавшийся с заснеженных пиков горного хребта Тяньшань, нес в себе запах перетертой хвои и горького льда, но здесь, в Долине Спящих Туманов, он сталкивался с тяжелым, сладким ароматом цветущего лотоса.
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