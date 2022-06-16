Красный Крест выразил беспокойство из-за возросшей интенсивности боев в Донбассе

Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил, что организация обеспокоена в связи с возросшей в последнее время интенсивностью боевых действий в Донбассе, передает ТАСС.
Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил, что организация обеспокоена в связи с возросшей в последнее время интенсивностью боевых действий в Донбассе, передает ТАСС.
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