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Красный Крест выразил беспокойство из-за возросшей интенсивности боев в Донбассе

Красный Крест выразил беспокойство из-за возросшей интенсивности боев в Донбассе

Глава региональной делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Ихтияр Асланов заявил, что организация обеспокоена в связи с возросшей в последнее время интенсивностью боевых действий в Донбассе, передает ТАСС.

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