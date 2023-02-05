Последние новости

32 516 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • владимир рогачев
    Нам надо действительно ударить по Краматорску,только по военным целям. В западные СМИ это ,естественно, не попадёт,за...Промышленный вари...
  • Владимир Аверков
    Основная цель этого проекта-измочалить Россию и Европу,когда цель будет достигнута придёт черёд Средней Азии и Китая....Когда закончатся ...
  • Владимир Соловьев
    КАРТИНА  МАСЛОМ. С АВТОРОМ СОГЛАСЕН: АМЕРИКА НЕ БУДЕТ ВОЕВАТЬ НИ С РОССИЕЙ, НИ С КИТАЕМ. ВОЗЬМУТ В ЕВРОПЕ ВСЁ, ЧТО ПЛ...Когда закончатся ...

Определен тип ракеты, которой ВВС США уничтожили китайский аэростат

Определен тип ракеты, которой ВВС США уничтожили китайский аэростат

Несколько дней назад над территорией США сбили аэростат, прилетевший из Китая. В Сети было опубликовано видео, как это произошло, а также появилась возможность определить тип ракеты, которой американцы уничтожили китайский летательный аппарат.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх