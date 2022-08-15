Dress Code. В Марбелье прошел гала-концерт. Среди гостей — Ричард Гир с женой и Антонио Бандерас с Николь Кемпел

Вчера в испанской Марбелье прошел гала-концерт Starlite Porcelanosa, который посетили Ричард Гир с женой Алехандрой Сильвой, Антонио Бандерас со своей возлюбленной Николь Кемпел и Андреа Бочелли с женой Вероникой.