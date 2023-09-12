Сенатор Нарусова уверена никто не имеет права отобрать у человека российское гражданство. Правовед Андрей Клишас не согласен
Politiki.net
Сенатор от республики Тува Людмила Нарусова продолжает настаивать - человек какое бы преступление он не совершил: диверсионная деятельность, экстремистская деятельность и нарушения, связанные с наркотиками - не должен потерять гражданство Российской Федерации.
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Полуграмотная хабалка еще смеет возражения в правовой сфере выражать. Есть у неё гражданство Израиля - отправить в компанию к Макаревичу.
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