Сенатор Нарусова уверена никто не имеет права отобрать у человека российское гражданство. Правовед Андрей Клишас не согласен

Politiki.net Сенатор от республики Тува Людмила Нарусова продолжает настаивать - человек какое бы преступление он не совершил: диверсионная деятельность, экстремистская деятельность и нарушения, связанные с наркотиками - не должен потерять гражданство Российской Федерации.