Театр абсурда

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Сенатор Нарусова уверена никто не имеет права отобрать у человека российское гражданство. Правовед Андрей Клишас не согласен

Сенатор Нарусова уверена никто не имеет права отобрать у человека российское гражданство. Правовед Андрей Клишас не согласен

Politiki.net Сенатор от республики Тува Людмила Нарусова продолжает настаивать - человек какое бы преступление он не совершил: диверсионная деятельность, экстремистская деятельность и нарушения, связанные с наркотиками - не должен потерять гражданство Российской Федерации.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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13 час.
N
Nata
Полуграмотная хабалка еще смеет возражения в правовой сфере выражать. Есть у неё гражданство Израиля - отправить в компанию к Макаревичу.
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