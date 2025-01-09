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Депутат Нилов: в 2025 году россиян ждут две индексации пенсий

Депутат Нилов: в 2025 году россиян ждут две индексации пенсий

Не смотря на то, что пенсии уже проиндексированы с 1 января, возможна еще одна индексация. Это произойдет, если инфляция по итогам прошлого года окажется выше прогнозируемой, пояснил в интервью "Российской газете" глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

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