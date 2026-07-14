Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

За перевозку бензина можно лишиться прав. Юрист раскрыл опасный нюанс ПДД

За перевозку бензина можно лишиться прав. Юрист раскрыл опасный нюанс ПДД

Юрист раскрыл, какое наказание грозить водителям за перевозку бензина в автомобиле.Многие водители привыкли возить в багажнике запас топлива на случай дальней поездки или дефицита на АЗС, однако мало кто задумывается, что за это можно лишиться водительского удостоверения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии