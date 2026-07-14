За перевозку бензина можно лишиться прав. Юрист раскрыл опасный нюанс ПДД

Юрист раскрыл, какое наказание грозить водителям за перевозку бензина в автомобиле.Многие водители привыкли возить в багажнике запас топлива на случай дальней поездки или дефицита на АЗС, однако мало кто задумывается, что за это можно лишиться водительского удостоверения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии