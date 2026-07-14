За перевозку бензина можно лишиться прав. Юрист раскрыл опасный нюанс ПДД

Юрист раскрыл, какое наказание грозить водителям за перевозку бензина в автомобиле.Многие водители привыкли возить в багажнике запас топлива на случай дальней поездки или дефицита на АЗС, однако мало кто задумывается, что за это можно лишиться водительского удостоверения.