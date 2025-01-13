В 2024 году товарооборот между Китаем и США вырос больше, чем между Китаем и РФ

По итогам 2024 года товарооборот между Китаем и США вырос на 3,7% в годовом выражении. Прирост российско-китайского товарооборота составил 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник, 13 января, со ссылкой на обнародованные данные главного таможенного управления КНР.