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В 2024 году товарооборот между Китаем и США вырос больше, чем между Китаем и РФ

В 2024 году товарооборот между Китаем и США вырос больше, чем между Китаем и РФ

По итогам 2024 года товарооборот между Китаем и США вырос на 3,7% в годовом выражении. Прирост российско-китайского товарооборота составил 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает в понедельник, 13 января, со ссылкой на обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

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