На Кубани мужчина сжег дом соседа после бытовой ссоры

В станице Фастовецкой Тихорецкого района 40-летний местный житель после бытовой ссоры проник во двор соседа и поджег мусор, из-за чего огонь перекинулся на дом и повредил кровлю со стеной.
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