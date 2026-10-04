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Царьград

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На Кубани мужчина сжег дом соседа после бытовой ссоры

На Кубани мужчина сжег дом соседа после бытовой ссоры

В станице Фастовецкой Тихорецкого района 40-летний местный житель после бытовой ссоры проник во двор соседа и поджег мусор, из-за чего огонь перекинулся на дом и повредил кровлю со стеной.

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