В Красноярском крае бывших мигрантов лишили гражданства России за преступления

У двух десятков новых граждан забрали паспорта России и обязали людей покинуть пределы страны.Два десятка жителей Красноярского края, ранее получивших гражданство России, лишили статуса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
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