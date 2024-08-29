Молитва на Ореховый Спас поможет защитить от болезней и неприятностей Анна ФедороваНепосредственно после праздника Успения Пресвятой Богородицы приходит время для празднования Третьего Спаса, который является последним в серии.
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