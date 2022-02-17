360

162 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Андреевич
    сколько уже можно?Глава МОК Бах зая...
  • вылитый литой
    отвратительный прием и недовольный вид тутберидзеГлава МОК БАХ зая...
  • Traveller
    Пока Россия будет играть в поддавки, разные "бахи" будут изгаляться на ней, получая при этом садистское удовлетворени...Глава МОК БАХ зая...

Синоптики предсказали сильный ветер и мокрый снег в четверг в Москве

Синоптики предсказали сильный ветер и мокрый снег в четверг в Москве

Сильный ветер и мокрый снег предсказали синоптики в Москве в четверг 17 февраля. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» жителям города посоветовали воздержаться от пребывания на улице в сложных погодных условиях или же вести себя осторожно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх