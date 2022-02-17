Синоптики предсказали сильный ветер и мокрый снег в четверг в Москве

Сильный ветер и мокрый снег предсказали синоптики в Москве в четверг 17 февраля. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» жителям города посоветовали воздержаться от пребывания на улице в сложных погодных условиях или же вести себя осторожно.