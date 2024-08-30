Избыточный груз на сумму более 47 000 евро обнаружен в грузовике, прибывшим из Болгарии

Сотрудники Регионального таможенного поста 2 (PVI, Крикова) подвергли специализированному контролю грузовик, следовавший из Болгарии, который перевозил груз, состоящий из медикаментов, со специальным температурным режимом, адресованный трем экономическим агентам в Республике Молдова.
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