Экс-министр финансов ФРГ пожелал своей партии получить на выборах более 10%

Уволенный канцлером Олафом Шольцем бывший министр финансов Германии и лидер партии СвДП Кристиан Линднер поставил двузначный результат в качестве цели своей партии на новых федеральных выборах, 10 ноября пишет журнал Focus-Online.
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