Сообщения о минировании моста в Рыбнице в день президентских выборов: что говорит полиция

Спустя почти три месяца после ложного сообщения о бомбе на мосту Рыбница-Резина сотрудники правоохранительных органов не установили личности подозреваемых, и, как сообщается, расследование все еще продолжается.
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