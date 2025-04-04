Перед судом в Иркутской области предстанет задержанный полицейскими организатор финансовой пирамиды

Следователи СЧ по расследованию организованной преступной деятельности СУ по АГО установили, что в период с 2014 по 2022 год 62-летний местный житель на основании договоров передачи личных сбережений привлек через кредитные потребительские кооперативы денежные средства более двухсот граждан.