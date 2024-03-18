👍 Для крымчан День воссоединения полуострова с Россией — это праздник единства и любви к Родине «10 лет для нас пролетели очень быстро.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
👍 Для крымчан День воссоединения полуострова с Россией — это праздник единства и любви к Родине «10 лет для нас пролетели очень быстро.