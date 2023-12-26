Ассортимент и бонусы оказались в топе причин, стимулирующих россиян покупать

Сокращение импорта не пошатнуло покупательскую способность, но потребление стало более рациональным. И хотя темпы продаж возобновляются, а эффект отложенного спроса минимален, россияне по-прежнему сравнивают цены и отдают предпочтение более бюджетным брендам.
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