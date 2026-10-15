Пожар на складе газового оборудования в Подмосковье: главное к этому часу.Утром в среду, 15 октября, в подмосковном Подольске произошёл крупный пожар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Филипп Киркоров п...
- ВУ Путин повёл себя ...
- Переводчик Путина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым