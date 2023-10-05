В пяти регионах Дальнего Востока стартует экспертный тур проекта «БАМ туристический»

На Дальнем Востоке стартовал проект «БАМ туристический» — экспертный тур для представителей туротрасли, направленный на продвижение туристических возможностей Байкало-Амурской магистрали и развитие межрегиональных связей.
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