В Курской области в плен сдались более 500 бойцов ВСУ

Среди пленных оказался колумбийский наемник Пабло Пуэртес. Отмечается, что случаи добровольной сдачи в плен стали массовыми — зафиксированы ситуации, когда целые подразделения ВСУ отказывались выполнять приказы о штурме российских позиций и предпочитали сдаваться.
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