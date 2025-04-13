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Курские новости

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В Курской области в плен сдались более 500 бойцов ВСУ

В Курской области в плен сдались более 500 бойцов ВСУ

Среди пленных оказался колумбийский наемник Пабло Пуэртес. Отмечается, что случаи добровольной сдачи в плен стали массовыми — зафиксированы ситуации, когда целые подразделения ВСУ отказывались выполнять приказы о штурме российских позиций и предпочитали сдаваться.

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