Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, сообщил посол России в Британии Андрей Келин.
Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, — посол России
Комментарии
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Владимир Вечтомов
Никаких контактов,только полное уничтожение фашистской хохляндии!!!
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
Любая остановка, это отложенная на время ещё более кровопролитная и затратная война. Они снова вооружаться, пополнят ВСУ всяким сбродом со всего мира и детьми. Потом снова Запад погонит их подыхать за чужие интересы. Уже было два "Минска". Это те же "грабли".
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22 час.
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