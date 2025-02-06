АЛ

Александр Лагуткин

Любая остановка, это отложенная на время ещё более кровопролитная и затратная война. Они снова вооружаться, пополнят ВСУ всяким сбродом со всего мира и детьми. Потом снова Запад погонит их подыхать за чужие интересы. Уже было два "Минска". Это те же "грабли".