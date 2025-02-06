Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Ах,как Задорнов был прав.....мозгов-тр в черепе нет и не было.....отстойная жижа....Потомок британски...
  • Eduard
    Да у них дауны у власти.Что бы показать "демонкратию" нарочно к власти в Англии приводят негров,индумов,арабов.Обману...Потомок британски...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Эта обезьяна, что она знает...Потомок британски...

Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, — посол России

Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, — посол России

Россия и США ведут предварительные контакты по Украине, сообщил посол России в Британии Андрей Келин.

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Комментарии
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Владимир Вечтомов
Никаких контактов,только полное уничтожение фашистской хохляндии!!!
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1 д.
АЛ
Александр Лагуткин
Любая остановка, это отложенная на время ещё более кровопролитная и затратная война.  Они снова вооружаться, пополнят ВСУ всяким сбродом со всего мира и детьми. Потом снова Запад погонит их подыхать за чужие интересы.   Уже было два &quot;Минска&quot;.   Это те же &quot;грабли&quot;.
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22 час.
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