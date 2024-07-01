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Развожаев: в больницах лежат 44 пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: в больницах лежат 44 пострадавших после атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что в севастопольских и московских больницах находится 44 пострадавших, в том числе 14 детей в результате атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь 23 июня.

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