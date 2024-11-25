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На Алтае разработали уникальную методику по предотвращению выкидышей

На Алтае разработали уникальную методику по предотвращению выкидышей

Учёные научились определять риски выкидышей на поздних сроках беременности женщиныУчёные из Алтайского государственного медицинского университета разработали методику, которая помогает определять риск самопроизвольного выкидыша и снижать частоту данных явлений на поздних сроках.

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