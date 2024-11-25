На Алтае разработали уникальную методику по предотвращению выкидышей

Учёные научились определять риски выкидышей на поздних сроках беременности женщиныУчёные из Алтайского государственного медицинского университета разработали методику, которая помогает определять риск самопроизвольного выкидыша и снижать частоту данных явлений на поздних сроках.
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