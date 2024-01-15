Сразу скажу, что чудес не бывает и бесплатного обогревателя у нас не получится, так или иначе, за электроэнергию придётся платить.
Знакомый физик подсказал, как сделать простой и мощный обогреватель из пластиковой бутылки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Робинзон Робинзонов
Проще лампочку накаливания включить и греться без всего этого геморроя.
Ответить
13 час.
Ингерман Ланская
китай ..и по госту? ))))))))))
Ответить
12 час.
bobmihal Krylov
Это суть электродных котлов. Вода между электродами, в нашем случае шляпки болтов, закипает и пар оседает на стенку бутылки, остывая, скатывается в крышку, Опять замыкаются электроды, происходит нагрев. Когда вода в крышке выкипает, контакт прерывается. Система не работает. В принципе, безопасная система, Нет воды-не работает! Но крышка не выдержит температуры и оплавится, может коротыш случится! А это электричество! Даже, вроде все правильно сделано, а пожары!
Ответить
6 час.
Свежие комментарии