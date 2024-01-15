Знакомый физик подсказал, как сделать простой и мощный обогреватель из пластиковой бутылки

bobmihal Krylov

Это суть электродных котлов. Вода между электродами, в нашем случае шляпки болтов, закипает и пар оседает на стенку бутылки, остывая, скатывается в крышку, Опять замыкаются электроды, происходит нагрев. Когда вода в крышке выкипает, контакт прерывается. Система не работает. В принципе, безопасная система, Нет воды-не работает! Но крышка не выдержит температуры и оплавится, может коротыш случится! А это электричество! Даже, вроде все правильно сделано, а пожары!