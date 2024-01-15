Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 186 подписчиков

Знакомый физик подсказал, как сделать простой и мощный обогреватель из пластиковой бутылки

Знакомый физик подсказал, как сделать простой и мощный обогреватель из пластиковой бутылки

Сразу скажу, что чудес не бывает и бесплатного обогревателя у нас не получится, так или иначе, за электроэнергию придётся платить.

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Комментарии
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Робинзон Робинзонов
Проще лампочку накаливания включить и греться без всего этого геморроя.
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13 час.
Ингерман Ланская
китай ..и по госту? ))))))))))
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12 час.
bobmihal Krylov
Это суть электродных котлов. Вода между электродами, в нашем случае шляпки болтов, закипает и пар оседает на стенку бутылки, остывая, скатывается в крышку, Опять замыкаются электроды, происходит нагрев. Когда вода в крышке выкипает, контакт прерывается. Система не работает. В принципе, безопасная система, Нет воды-не работает! Но крышка не выдержит температуры и оплавится, может коротыш случится! А это электричество! Даже, вроде все правильно сделано, а пожары!
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6 час.

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