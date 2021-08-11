В Крыму назвали «смешной» идею Киева о «репарациях»

ИЗВЕСТИЯ izПолитикаВ Крыму назвали «смешной» идею Киева о «репарациях»Идея правительства Украины о «репарациях» в связи с воссоединением России с крымским полуостровом «просто смешна».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАльбина КолесниковаТак Украина никогда не была самодостаточным государством и пусть все Кулеба и другие патриоты заткнут свой рот и не тявкают. вы проскакали с кастрюльками на дурной своей башке, продолжайте скакать ,смешно же придурки, насмешили весь мир.Комментировать
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