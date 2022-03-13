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Медведев одержал дебютную победу в ранге первой ракетки мира

Медведев одержал дебютную победу в ранге первой ракетки мира

Теннис , 13 мар, 00:08  0  Российский теннисист Даниил Медведев прошел в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Российский теннисист Даниил Медведев одержал первую победу в ранге первой ракетки мира, переиграв чеха Томаша Махаца во втором круге турнира серии «Mастерс» в американском Индиан-Уэллсе Даниил Медведев (Фото: Getty Images/Fotobank) Российский теннисист Даниил Медведев одержал свою первую победу в ранге первой ракетки мира и прошел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого превышает 8,5 миллиона долларов.

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