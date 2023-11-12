Эрдоган заявил, что не собирается звонить Байдену по поводу ситуации в Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не собирается звонить лидеру Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену для обсуждения обострения палестино-израильского конфликта и положения дел в секторе Газа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии