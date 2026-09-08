Акции "Татнефти" выросли на 3,1% из-за повышения цен на нефть

Во вторник индекс Мосбиржи вырос до 2 274,08 пункта, а индекс РТС снизился до 828,45. Акции "Татнефти" поднялись на 3,1% благодаря росту цен на нефть, в то время как акции ГК "Самолет" упали на 3,4% из-за слабого интереса инвесторов к недвижимости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На Украине исчез ...
- A Воздушная тревога...
- Хирургам пришлось...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым