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Царьград

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Акции "Татнефти" выросли на 3,1% из-за повышения цен на нефть

Акции "Татнефти" выросли на 3,1% из-за повышения цен на нефть

Во вторник индекс Мосбиржи вырос до 2 274,08 пункта, а индекс РТС снизился до 828,45. Акции "Татнефти" поднялись на 3,1% благодаря росту цен на нефть, в то время как акции ГК "Самолет" упали на 3,4% из-за слабого интереса инвесторов к недвижимости.

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