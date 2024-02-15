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Кирби призвал Путина «держаться подальше от американских выборов»

Кирби призвал Путина «держаться подальше от американских выборов»

В американской администрации, высказываясь о заявлении российского лидера Владимира Путина касательно того, что действующий хозяин Белого дома Джозеф Байден — прогнозируемый и опытный политический деятель, обратились к президенту России с просьбой «держаться подальше от американских выборов».

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