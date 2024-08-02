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Экзарх РПЦ рассказал, что африканцев в православии привлекают традиционные ценности

Экзарх РПЦ рассказал, что африканцев в православии привлекают традиционные ценности

Русская Православная Церковь вызывает большой интерес у жителей Чёрного континента. Чем привлекает наша вера африканцев, и кто переходит в русское православие рассказал "Африканской инициативе" экзарх Русской Православной Церкви в Африке митрополит Зарайский Константин.

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