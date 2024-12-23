Ах, какое сегодня прекрасное! Друзья, от души поздравляем всех вас с Праздником человеческого света – это ваш день.
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Ах, какое сегодня прекрасное! Друзья, от души поздравляем всех вас с Праздником человеческого света – это ваш день.