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Холдинг Прагматика назвал 5 автомобилей, которые выгоднее других брать в кредит в 2026 году

Холдинг Прагматика назвал 5 автомобилей, которые выгоднее других брать в кредит в 2026 году

В 2026 году наиболее привлекательными для покупки в кредит можно назвать автомобили Haval, Geely, Belgee, Changan и Tenet.

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