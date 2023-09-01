Премьер Мишустин поздравил преподавателей и учащихся с Днем знаний

Ed Red

При типовой зарплате в 16 т рублей это поздравление воспринимается как издевательство. Что бы выжить с ребенком берут по 2 ставки - это 1400 часов нагрузки, в среднем максимум за неделю- времени на дом не остается. Это на выжить, не жить! У вас там что совсем офигели? Я говорю о зарплате преподавателей техникумов. Это блокада создания спецов технической базы державы.