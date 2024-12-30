Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406SA) на платформе Core Ultra второго поко...

Новая статья: Обзор ноутбука ASUS Zenbook S 14 (UX5406SA) на платформе Core Ultra второго поколенияZenbook S 14 может похвастаться отлично настроенным OLED-экраном, он собран во фрезерованном корпусе, а новый процессор обеспечивает ему впечатляющую автономность.