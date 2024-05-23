На фасаде исторического дома на улице Кулакова появилась табличка с QR кодом

К памятным объектам в столице теперь ведет пешеходная навигация Москвы. Благодаря информационным полям с QR-кодами на городских указателях москвичи и гости города могут узнать о героях Советского Союза и их подвигах.
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