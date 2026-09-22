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Минтай легко испортить сильным огнем: готовьте его иначе — он выходит мягким без лишнего масла

Минтай легко испортить сильным огнем: готовьте его иначе — он выходит мягким без лишнего масла

Когда бюджет на продукты ограничен, загляните в рыбный отдел. Минтай – это питательный и доступный источник белка, при правильном подходе превращающийся в сытное блюдо.

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