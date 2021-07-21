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«Школа экскурсоводов» вызвала живой интерес у детей в Приморье

«Школа экскурсоводов» вызвала живой интерес у детей в Приморье

Девять воспитанников центра содействия уже прошли через несколько занятий. По информации ТИЦ (туристко-информационный центр региона), детям особенно понравилась возможность работать с иностранцами, изучать иностранный язык с носителями языка.

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