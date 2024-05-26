Осенью в 17 школах Поморья откроются классы по управлению БПЛА

В образовательных организациях региона ведется активная подготовка к созданию этих классов и центров практической подготовки по беспилотным авиационным системамВ образовательных организациях региона ведется активная подготовка к созданию этих классов и центров практической подготовки по беспилотным авиационным системамАрхангельская область вошла в число 30 регионов России, участвующих в федеральных проектах «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» и «Кадры для ….