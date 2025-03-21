Наземные роботы стали активно применять бойцы 1-й Славянской бригады

Бойцы 1-й Славянской бригады 51-й Донецкой армии применяют наземные беспилотные платформы. Транспортер переднего края «Сюрприз-эвакуация» решает все задачи логистики переднего края, так как обеспечение подразделений на передовой стало опасным из-за вражеских беспилотников.
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