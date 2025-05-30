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Мемориальную доску установят известному основателю астраханской гребли Вячеславу Тихонову

Мемориальную доску установят известному основателю астраханской гребли Вячеславу Тихонову

Ее разместят на фасаде спортшколы, которая носит его имя. На вчерашнем заседании регионального правительства было сообщено, что в Астрахани на здании спортивной школы олимпийского резерва гребли будет размещена мемориальная табличка участника ВОВ, почетного гражданина города и тренера Вячеслава Тихонова.

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