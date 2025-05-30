Мемориальную доску установят известному основателю астраханской гребли Вячеславу Тихонову

Ее разместят на фасаде спортшколы, которая носит его имя. На вчерашнем заседании регионального правительства было сообщено, что в Астрахани на здании спортивной школы олимпийского резерва гребли будет размещена мемориальная табличка участника ВОВ, почетного гражданина города и тренера Вячеслава Тихонова.