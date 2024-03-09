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  • Модест
    Этого зверька двужопого можно не брать в расчёт. Мало ли что он там теперь считает... Пусть в очередь за Мыколой Паше...Вучич считает, чт...

Масленицу в 2024 году встретят блинным тортом и сказками-побасками

Масленицу в 2024 году встретят блинным тортом и сказками-побасками

В 2024 году Масленица начнется 11 марта и закончится в Прощеное воскресенье, 17 марта. В последний день праздничной недели по традиции сожгут чучело, облаченное в женский русский наряд: это символизирует проводы зимы.

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