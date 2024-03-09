Масленицу в 2024 году встретят блинным тортом и сказками-побасками

В 2024 году Масленица начнется 11 марта и закончится в Прощеное воскресенье, 17 марта. В последний день праздничной недели по традиции сожгут чучело, облаченное в женский русский наряд: это символизирует проводы зимы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии