Путин нашел, где взять лекарства для онкобольных и гемодиализа

Кооперация России с фармацевтическими компаниями из Китая, Индии и Кубы по разработке и производству жизненно важных препаратов позволит заместить лекарства для онкобольных, препараты для проведения гемодиализа, которые ранее поставлялись Западом.
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