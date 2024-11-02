Раскрыты продажи «Москвичей»: кроссоверы популярнее лифтбеков

Как сообщает «Автостат», в октябре россияне купили 2,4 тысячи автомобилей «Москвич», из которых 130 штук — это лифтбеки «Москвич 6» и 100 электрических «Москвичей 3е», остальное же — кроссоверы «Москвич 3».
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