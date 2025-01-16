Александр Овечкин снялся с корги для благотворительной акции

Звезда НХЛ привлек внимание к проблеме животных, у которых нет хозяев. Российский капитан клуба «Вашингтон Кэпиталз», нападающий Александр Овечкин принял участие в благотворительной акции, призванной обратить внимание на проблему бездомных животных.
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