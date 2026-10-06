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Учёные обнаружили новые аномалии внутри остатков средневековой сверхновой

Учёные обнаружили новые аномалии внутри остатков средневековой сверхновой

Международный коллектив учёных получил новые фотографии остатков сверхновой Pa 30, которая возникла в созвездии Кассиопеи в Средневековье.

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