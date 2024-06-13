«Аталанта» не намерена продавать Миранчука менее чем за 10 млн евро

Алексей Миранчук попал на радары «Кальяри», но «Аталанта» хочет получить за игрока приличную сумму. Обозреватель Джанлуиджи Лонгари на своей странице в социальной сети сообщил, что «Аталанта» будет готова расстаться с полузащитником команды Алексеем Миранчуком за сумму более чем в 10 млн евро.