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«Аталанта» не намерена продавать Миранчука менее чем за 10 млн евро

«Аталанта» не намерена продавать Миранчука менее чем за 10 млн евро

Алексей Миранчук попал на радары «Кальяри», но «Аталанта» хочет получить за игрока приличную сумму. Обозреватель Джанлуиджи Лонгари на своей странице в социальной сети сообщил, что «Аталанта» будет готова расстаться с полузащитником команды Алексеем Миранчуком за сумму более чем в 10 млн евро.

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