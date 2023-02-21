Книга животных

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Обыкновенный вампир: Реальные упыри. Как живут и охотятся колонии легендарных кровопийц?

Обыкновенный вампир: Реальные упыри. Как живут и охотятся колонии легендарных кровопийц?

Опережая вопросы — да, они существуют. Причём почти такие же, как в кино, — разве что в людей превратиться не могут.

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