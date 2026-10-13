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Происшествия

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Представитель ГУ МВД России по Ростовской области провел профилактическую встречу со студентами ДГТУ

В рамках масштабной профилактической работы с молодежью, приуроченной ко Дню образования уголовного розыска, представитель Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области посетил Донской государственный технический университет и выступил перед первокурсниками.

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